Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu

Burdur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 54 hastadan 51'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

23.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:02
Burdur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 54 hastadan 51'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, salgında iki aylık bir süreyi geride bıraktıklarını söyledi.
İl genelinde şu ana kadar 54 vaka görüldüğünü anlatan Şıldak, kronik rahatsızlığı bulunan 2 kişinin vefat ettiğini bildirdi.
Şıldak, hastalardan 51'inin iyileştiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Sadece bir hastamızın tedavisi devam ediyor, durumu iyiye gidiyor. Aldığımız her türlü tedbirin ayrı ayrı işe yaradığını gördük. Çeltik ilçesinde ortaya çıkan 30 vaka bir taziye ziyaretinden kaynaklandı. Tam 30 vatandaşımız burada maalesef hastalığa yakalanmış oldu. Bundan dolayı ilçemizde çok sıkı bir karantina tedbiri uyguladık. Bu tedbiri uygulamamış olsaydık yayılım yükselebilir, başka yerleşim yerlerine de sıçrama olabilirdi. Allah'a şükür böyle bir şeyi yaşamadık, insanlarımız da sabır gösterdi. Karantinadaki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını Vefa gruplarımızla temin ettik, tarımsal faaliyetlerine izin verdik, kimsenin bir mağduriyeti oluşmadı."
Ramazan Bayramı ile ilgili de uyarıda bulunan Şıldak, komşular arasında, apartman içlerinde bile bayramlaşma faaliyetinin olmaması gerektiğini kaydetti. Kovid-19’a yakalanan 54 hastadan 51’i sağlığına kavuştu

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Şıldak, Burdur, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Haber
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Haberler››Güncel››Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: Diyarbakır'da kısıtlama nedeniyle evde kalanlara konser - Haber 17:55: İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR - Haber 17:55: Ruhani'den Venezuela'ya gönderilen tankerlere ABD'nin müdahale ihtimaline karşı uyarı Açıklaması - Haber 17:55: Kayseri'de huzurevi sakinlerine video konferansla bayram kutlaması - Haber 17:55: Bayburt Valisi Epcim'den Ramazan Bayramı mesajı - Haber 15:51: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi - Haber 15:50: Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı - Magazin 15:39: Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL - Haber 12:55: Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi - Ekonomi 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler