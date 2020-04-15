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Kovid-19'a yakalanan Endonezya Ulaştırma Bakanı Sumadi iyileşti

Endonezya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi'nin iyileştiği bildirildi.

15.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:46
Kovid-19'a yakalanan Endonezya Ulaştırma Bakanı Sumadi iyileşti
Endonezya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi'nin iyileştiği bildirildi.
Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, 14 Mart'ta Kovid-19 tanısı konan 63 yaşındaki Sumadi'nin tedavi gördüğü başkent Cakarta'daki Gatot Subroto Askeri Hastanesinden iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.
Irawati, sağlık durumu iyi olan Bakan Sumadi'nin, doktor önerisiyle kontrol amaçlı 14 gün evde karantina altında olacağını ifade etti.
Öte yandan, Endonezya Genelkurmay Başkanı Marshal Hadi Tjahjanto, orduya bağlı birliklerde görevli 55 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, virüs bulaşanlara ilişkin detaylı bilgi vermedi.
Vaka sayısı 5 bini geçti
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saatte Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 297 artışla 5 bin 136'ya yükseldiğini açıkladı.?
Yurianto, 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 469, iyileşenlerin sayısının ise 20 artışla 446 olduğunu kaydetti.
Tayland 'a uçuş yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Tayland hükümeti, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkeye yönelik ticari uçuş yasağını ay sonuna kadar uzatma kararı aldı.
Tayland Sivil Havacılık Yönetiminden (CAAT) yapılan açıklamada, daha önce 18 Nisan'a kadar getirilen uçuş yasağının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, resmi ya da askeri uçaklarla acil iniş yapması gereken ve insani yardım taşıyan hava araçlarının bu kapsam dışında tutulduğu kaydedildi.
Tayland'a seyahat eden herkesin zorunlu 2 haftalık karantinaya alınacağını belirtilen açıklamada, "Resmi ve askeri uçaklar ile acil iniş yapan uçaklarda seyahat edenler de bu kurala dahildir." ifadesi kullanıldı.
Ülkede yeterli sayıda karantina merkezinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, yurt dışından gelecek Taylandlılara yolculuklarını ertemeleri çağrısı yapıldı.
Tayland'da 2 bin 643 kişide Kovid-19 görülürken, salgına bağlı 43 ölüm yaşandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Cahit Turhan, Tayland, Güncel
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