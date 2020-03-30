Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kovid-19, ABD'nin en büyük polis departmanını da vurdu

NEW ABD'nin en büyük polis departmanına sahip New York'ta, 800'den fazla polis yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

30.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:48
Kovid-19, ABD'nin en büyük polis departmanını da vurdu
NEW ABD'nin en büyük polis departmanına sahip New York'ta, 800'den fazla polis yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Dermot Shea yaptığı açıklamada, 818 poliste koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
New York'ta görev yapan 55 bin polisten 5 bininin hastalık izninde olduğunu belirten Shea, 3 polisin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Maske gibi koruyucu tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanan New York'ta, polisler de malzeme sıkıntısı çekiyor.
Kentin birçok yerine konuşlandırılan polisler, Kovid-19 ile mücadele için alınan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.
ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta vaka sayısı 66 bini geçti, 1218 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York Polis Departmanı, New York, Polis, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kovid-19, ABD'nin en büyük polis departmanını da vurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Haluk Levent ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek verdi Haberler
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Tedirgin eden senaryo: İran’da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek Haberler
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi Haberler
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi
’Hayvan pazarları yeniden açıldı’ iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi Haberler
"Hayvan pazarları yeniden açıldı" iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi
Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti’ne küfreden 3 kişi için karar verildi Haberler
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfreden 3 kişi için karar verildi
Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağdı Haberler
Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışladığı belli oldu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

00:20: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 00:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 00:12: Fransa'da ölü sayısı 3 bini geçti - Haber 00:12: Irak Dışişleri Bakanı Hekim ve Çavuşoğlu telefonda görüştü - Haber 00:10: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak... - Haber 23:52: ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı - Haber 23:30: Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi - Haber 22:57: Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi - Haber 22:30: Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi - Haber 22:05: Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum - Haber 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor