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Kovid-19, Afrika genelinde 17 can aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

19.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:44
Kovid-19, Afrika genelinde 17 can aldı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
DSÖ Afrika'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kıtadaki 33 ülkede 633 Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.
Kıtada 17 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "DSÖ, virüsün bulaştığı ülkeleri, gözetim, teşhis ve tedavi ile desteklemektedir." ifadesi yer aldı.
Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinin, salgın tehdidini ciddiye alarak, en kötüye hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çekti.
Kıtada son 24 saatte Gambiya, Moritanya ve Zambiya'da ilk Kovid-19 vakaları görülmüştü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Twitter, Afrika, Güncel

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