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Kovid-19'dan dolayı her 4 Amerikalıdan 3'ü evde

NEW ABD'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı her 4 Amerikalıdan 3'nün eve kapandığı belirtildi.

31.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:30
Kovid-19'dan dolayı her 4 Amerikalıdan 3'ü evde
NEW ABD'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı her 4 Amerikalıdan 3'nün eve kapandığı belirtildi.
BBC'nin haberinde, halen 245 milyon Amerikalının virüs salgınına önlem olarak "evde kal" talimatı altında olduğuna işaret edildi.
Haberde, en son Maryland , Virginia , Arizona ve Tennessee eyaletlerinde de "tecrit" ilan edilmesiyle ülkedeki 50 eyaletin 32'sinde vatandaşlara yönelik "evde kal" talimatının yürürlüğe girdiği ifade edildi.
Eyaletlerdeki tecrit uygulamasında birçok iş yeri kapatılırken, halkın sadece temel gıda, ilaç veya sınırlı şekilde spor yapmak amacıyla evlerinden çıkmasına izin veriliyor.
47 Milyon kişi işsiz kalacak
Öte yandan, salgın nedeniyle ülke genelinde birçok eyalette uygulamaya geçirilen "tecrit" politikalarından dolayı ABD'de milyonlarca kişinin işsiz kalacağı belirtildi.
ABD Merkez Bankasına (Fed) bağlı St. Louis Federal Rezerv Bank tarafından hazırlanan raporda, salgın sürecinde 47 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmininde bulunuldu.
CNBC'nin haberine göre St. Louis Fed ekonomisti Miguel Faria-e-Castro, söz konusu işsizlik rakamlarının tarihsel standartlara göre çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Bu, ABD ekonomisinin son 100 yılda deneyimlediği oldukça benzersiz bir şok olacak." yorumunu yaptı.
CNBC'nin haberinde, mevcut 5,8 milyon işsiz nüfusun da eklenmesiyle ABD'de toplam işsiz sayısının 52,8 milyonu bulacağına vurgu yapılarak, bu sürecin, 1930'ların başında yaşanan "Büyük Buhran" zamanından 3 kat daha kötü olacağının altı çizildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Maryland, Güncel
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