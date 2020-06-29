Kovid-19'dan ölen Iraklı Türkmen siyasetçi Bayraktar toprağa verildi

Irak'ın Kerkük kentinde, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün hayatını kaybeden Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar toprağa verildi.

29.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:43
Irak'ın Kerkük kentinde, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün hayatını kaybeden Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar toprağa verildi.
Bayraktar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kerkük kent merkezindeki Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.
Bayraktar, yaklaşık 10 gün önce yaptırdığı koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine kendisini evde karantina altına almıştı.
Dün evde fenalaşan Bayraktar, Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Enver Bayraktar kimdir?
Irak'ın Kerkük kentinin Piryadi Mahallesi'nde 1956 yılında dünyaya gelen Bayraktar, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kerkük'te tamamladı. Bayraktar, Bağdat Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.
Bayraktar, başkanlığını yaptığı Türkmen Adalet Partisini 2004 yılında kurmuştu. Kovid-19’dan ölen Iraklı Türkmen siyasetçi Bayraktar toprağa verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, Irak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 3. Sayfa
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Magazin
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Türk insanının binde 8’i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında Sağlık
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Haberler››Güncel››Kovid-19'dan ölen Iraklı Türkmen siyasetçi Bayraktar toprağa verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:55: Kesilen ağaçtan 10 kilo kestane balı çıktı - Haber 13:54: Osmangazi'de 42 metrûk bina yıkıldı - Haber 13:53: Akçakoca'da sahil temizliği devam ediyor - Haber 13:52: Vali Aktaş, Küçükkuyu'daki tünel inşaatlarını inceledi - Haber 13:51: Gürcistan'da seçim sisteminde değişiklik parlamentoda kabul edildi - Haber 12:22: Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı - Haberler 11:21: Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz - Haber 11:09: Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti - Haber 10:41: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı - Haber 09:49: İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı - Magazin