Kovid-19 denetimi

Niğde'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

25.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:51
Niğde'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Dr. Sami Yağız Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve ana arterlerdeki denetimleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, uygulama noktasında yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi küresel salgın söz konusu. Bu doğrultuda Türkiye genelinde olduğu gibi Niğde'de de sokağa çıkma kısıtlaması var. 6 bölge ve 34 noktada, şehir giriş ve çıkışlarında, ilçelerde dahil olmak üzere gerekli bütün tedbirler alındı. Niğde halkı kısıtlama kurallarına yüksek oranda uyuyor. İzin belgesi olanlar haricinde sokağa çıkılmasına izin verilmiyor. Üç günlük süre içerisinde 70 vatandaşa kural ihlalinden idari işlem yapıldı." diye konuştu. Kovid-19 denetimi

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Niğde, Güncel, Haber

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