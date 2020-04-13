Kovid-19 hastaları yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı
Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören iki hasta, alkışlarla servise alındı.
13.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:22
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 58 yaşındaki A.F.Y. ile 60 yaşındaki S.L'nin sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine yoğun bakımdan servise alınmasına karar verildi.
Yoğun bakım personeli, servise alınan hastaları alkışlarla uğurladı.
Hastalar A.F.Y. ve S.L, yoğun bakım çalışanlarına el sallayarak karşılık verdi.
Hastaların yoğun bakımdan servise anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler de büyük ilgi gördü.
Kaynak: AA
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