Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Bursa'ya getirildi.

27.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:20
Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Bursa'ya getirildi.
Blagoveshchensk şehrinde yaşayan Sedrettin Küçük (59) ile Svobodnenskaya şehrinde yaşayan Uğur Kurt (51), Kovid-19 testleri pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı.
Yakınlarının durumu Türkiye'deki yetkililere bildirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, hastaları yurda getirmek için bu ülkeye ambulans uçak gönderdi.
Küçük ve Kurt, ambulans uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi.
Burada ambulansa bindirilen hastalar Bursa Şehir Hastanesine götürüldü. Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla Rusya’dan yurda getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Rusya, Güncel, Haber

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