Kovid-19 hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda solunum cihazına bağlı tedavi gören hasta, alkışlarla servise alındı.
10.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:34
Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde 19 Mart'tan bu yana tedavi gören 48 yaşındaki S.U'nun, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine yoğun bakımdan servise alınmasına karar verildi.
Yoğun bakım personeli, servise alınan hastayı alkışlarla uğurladı.
S.U, yoğun bakım çalışanlarına el sallayarak karşılık verdi.
Bu arada, Sivas'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan 46 hastanın taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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