Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurslarında (ESMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla fedakarca mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına günlük 300 tulum dikiliyor.

10.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:26
Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurslarında (ESMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla fedakarca mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına günlük 300 tulum dikiliyor.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında ESMEK
personeli ve eğitimcilerinden oluşan ekip, özenle diktikleri önlük ve tulumları kentteki sağlık kuruluşlarına teslim ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, ESMEK'ler vasıtasıyla sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü aktardı.
Tulum ve önlüklerin dikimini yapanların hijyen kurallarını da en üst düzeyde tuttuğunu aktaran Sekmen, şöyle konuştu:
"ESMEK'ler, faaliyet gösterdikleri süre zarfında mesleki eğitime her zaman öncülük etti. ESMEK'lerde verilen eğitimler sayesinde piyasaların nitelikli iş gücü ihtiyacını gidermekle kalmadık, ekonomik bir değer de ürettik. İçinde bulunduğumuz süreçte ise ESMEK'lerde günde 300 tulum önlük dikerek, sağlık kuruluşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Kovid-19 ile mücadele sürecinde 7/24 esasına göre çalışan ekiplerimize de şükranlarımı sunuyorum. Gayretleriyle her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklar. Bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracak ve salgını Allah'ın izniyle bir tehdit olmaktan çıkartacağız. Halkımız da kurallara uyarak, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayıp evde kalsın."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Korona Türkiye’de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006’ya yükseldi Haberler
Korona Türkiye'de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006'ya yükseldi
Haberler ›› Güncel ››Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:50: Erzurum'da iki kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 19:50: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: "Türkiye'nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği... - Haber 19:50: Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 47... - Haber 19:49: Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü (3) - Haber 19:49: FLAŞ - Haber 19:33: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler