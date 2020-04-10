Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurslarında (ESMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla fedakarca mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına günlük 300 tulum dikiliyor.

10.04.2020 22:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:24
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurslarında (ESMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla fedakarca mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına günlük 300 tulum dikiliyor.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında ESMEK personeli ve eğitimcilerinden oluşan ekip, özenle diktikleri önlük ve tulumları kentteki sağlık kuruluşlarına teslim ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, ESMEK'ler vasıtasıyla sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü aktardı.
Tulum ve önlüklerin dikimini yapanların hijyen kurallarını da en üst düzeyde tuttuğunu aktaran Sekmen, şöyle konuştu:
"ESMEK'ler, faaliyet gösterdikleri süre zarfında mesleki eğitime her zaman öncülük etti. ESMEK'lerde verilen eğitimler sayesinde piyasaların nitelikli iş gücü ihtiyacını gidermekle kalmadık, ekonomik bir değer de ürettik. İçinde bulunduğumuz süreçte ise ESMEK'lerde günde 300 tulum önlük dikerek, sağlık kuruluşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Kovid-19 ile mücadele sürecinde 7/24 esasına göre çalışan ekiplerimize de şükranlarımı sunuyorum. Gayretleriyle her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklar. Bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracak ve salgını Allah'ın izniyle bir tehdit olmaktan çıkartacağız. Halkımız da kurallara uyarak, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayıp evde kalsın." Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Haberler ›› Güncel ››Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:40: Çavuşoğlu'ndan Iraklı Türkmenlere teşekkür - Haber 22:38: Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 15 yaşında bir yerli öldü - Haber 22:38: Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini geçti - Haber 22:36: Bursalılar fırın ve marketlere akın etti - Haber 22:34: Sean Penn, gönüllü olarak Kovid-19 testi yapıyor - Haber 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti - Haber 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber