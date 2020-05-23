Kovid-19 ile mücadele için geliştirilen yerli robot tanıtıldı

Nazilli Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında termal kamerayla ateş ölçümü, ultraviyole ışınlarla dezenfeksiyon yapabilen ve yerli yazılıma sahip NAZBOT-1'in tanıtımını yaptı.

23.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:21
Nazilli Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında termal kamerayla ateş ölçümü, ultraviyole ışınlarla dezenfeksiyon yapabilen ve yerli yazılıma sahip NAZBOT-1'in tanıtımını yaptı.
Belediye binasında tasarımcı mühendislerin de katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 23 Nisan'da çalışılmaya başlanan projedeki mühendislere maddi ve manevi destek olduklarını ifade etti.
Robotun yapımı için esnafın iş yerlerini açtığını dile getiren Özcan, Türk halkına ve Nazillili hemşehrilerine güzel bir robotu bayram hediyesi olarak sunduklarını ifade etti.
İlk etapta yaya girişine kapatılacak sokaklar ve parklarda ultraviyole ışınlarla ortam dezenfeksiyonu işinde kullanılacak robotun insanların bulunduğu alanlarda da termal kamera vasıtasıyla otomatik ateş ölçümü yapacağını aktaran Özcan, şunları kaydetti:
"Bu robotla vücut ısı ölçümünü yapabileceğiz. Ayrıca tehlike arz eden yüksek ısıyı merkeze bildirebilme özelliğine de sahip. Aynı zamanda güvenlik kamerası olarak kullanabiliyoruz. İlaçlama ve dezenfekte çalışması yapabiliyoruz. Robotumuz şu anda kullanıma hazır. İlerleyen aşamalarda tasarımını geliştireceğiz. Belediyecilikte birçok hizmette kullanabileceğimize inanıyoruz. Mühendis arkadaşlarımız Nazillili. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesine de teşekkür ediyoruz. Belediyemiz için güzel bir başlangıç. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."
"Az bir maliyetle tasarladık"
NAZBOT-1'in tasarımını yapan makine mühendisi Caner İnceoğlu da gazetecilere açıklamasında Kovid-19 ile mücadelede dünya genelinde UVC ışınlarından yoğun faydalanıldığını belirtti.
Dünyada benzer uygulamaları geliştirerek yeni ve yüzde 100 yerli bir tasarım ortaya koyduklarını aktaran İnceoğlu, "Ateş ölçebilme özelliği sayesinde tüm ortamı denetleyebilme ve bulunduğu alanda kayıt alabilme özelliğine sahip. Yüz tanımlama özelliğine sahip. Engel anında durabilen ve diğer pek çok teknik özelliğe sahip bir robot. Dış piyasadan alabileceğimizin yarısından daha az bir maliyetle tasarladık. İlerleyen dönemde daha da geliştirip daha estetik hale getirmeyi planlıyoruz. Bize destek veren herkese, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Kovid-19 ile mücadele için geliştirilen yerli robot tanıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Nazilli, Güncel, Haber

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