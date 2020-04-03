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Kovid-19 ile mücadelede "Psikososyal Destek Hattı" hizmete girdi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşların izolasyon sürecinde doğabilecek kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için kurulan "Psikososyal Destek Hattı" Edirne'de hizmete girdi.

03.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:47

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşların izolasyon sürecinde doğabilecek kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için kurulan "Psikososyal Destek Hattı" Edirne 'de hizmete girdi.

Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezinde 3 sosyal çalışmacı, 2 uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanının yer aldığı 6 kişilik ekip, pazartesi günü vatandaşlara telefon üzerinden hizmet vermeye başladı.

Uzman psikolog Çiğdem Kazanç Gere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde eve kapanmak durumunda kalan insanların korku ve kaygılarıyla baş etmekte zorlanabileceğini söyledi.

Vatandaşların, izolasyon sürecini evde geçirmek konusunda birtakım sorunlar yaşayabileceklerini belirten Gere, "Biz ebeveynlerimize, yetişkinlere ve yoğun hizmet veren sağlık çalışanlarımıza onların kaygı düzeylerini kontrol edebilmeleri, stresle başa çıkabilmeleri ve bazı duyguları daha iyi yönetebilmeleri için telefonda psikososyal destek vermek istedik." diye konuştu.

Gere, "Psikososyal Destek Hattı"nın (0284 214 30 08) hafta içi 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verdiğini dile getirdi.

Hattın hizmete girdiği pazartesi gününden bu yana 15 arama aldıklarını aktaran Gere, "Aramalar sadece Kovid -19 için değil. Psikososyal destek ve pek çok farklı konuyla ilgili arayanlar da oldu. Ama yoğunluk bu salgın sürecinde evde kaygı ve stresle baş etme üzerine. Sürekli haberleri takip etmek bazen çok yıpratıcı olabiliyor. Arayanlara kaliteli kaynaklardan belirli aralıklarla haberleri takip etmelerini öneriyoruz." dedi.

Vatandaşların evde kaliteli vakit geçirmeleri için birçok aktivite yapabileceğini ifade eden Gere, öncelikle vatandaşların bu süreci kendileri için olumlu bir şey gibi görmeleri ve pozitif uğraşlara yönelmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

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Kovid-19 ile mücadelede ’Psikososyal Destek Hattı’ hizmete girdi

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel

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Kovid-19 ile mücadelede "Psikososyal Destek Hattı" hizmete girdi
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Haberler ›› Güncel ››Kovid-19 ile mücadelede 'Psikososyal Destek Hattı' hizmete girdi - Haberler

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