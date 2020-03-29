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Kovid-19'la mücadele eden İtalya'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı.

29.03.2020 01:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:08
Kovid-19'la mücadele eden İtalya'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı.
Salgında 21 Şubat'tan bugüne kadar 10 bin 23 kişinin öldüğü İtalya'da son günlerde sıkı karantina tedbirlerin getirdiği ekonomik sıkıntıların toplumsal olaylara dönüşme riskinin basına yansımasının ardından hükümet adım attı.
Roma'da Başbakanlık sarayı Chigi'de, Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri ile basın toplantısı düzenleyen Başbakan Conte, Kovid-19 salgınına ilişkin gelecek haftalarda uzmanlardan iyi haberler duyacaklarına emin olduğunu belirterek, "Bugünkü kayıplarla 10 bin kurbanı aştık ki bu bizi çok etkiliyor. Bu toplumsal boyutta yaramızın büyümesine yol açıyor. Bu yüzden yakınlarını kaybedenlerin ailelerine dayanışmamı ifade etmek istiyorum." dedi.
"Devlet burada" mesajı veren Conte, bugün imzaladığı yeni kararnamenin özellikle ihtiyaç sahipleri ve belediyelere yönelik olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Gıda yardımı için ulusal dayanışma fonundan belediyelere 4,3 milyarlık bir kaynak tahsis ettik. Bu fona ayrıca eklenecek 400 milyonluk fon da alışveriş yapmak için parası olmayan ihtiyaç sahiplerine belediyeler vasıtasıyla dağıtılacak. İhtiyacı olan insanlara yakınız ve en zor durumda olanlara yardım etmeliyiz."
Başbakan Conte, ayrıca okullardaki zorunlu tatilin süreceğini kaydetti.
İtalya'dan Ursula von der Leyen'e tepki

Aralarında İtalya'nın da olduğu bazı üye ülkelerin AB'de Kovid-19'un ekonomik etkisiyle mücadele etmek için ortak tahvil (Koronatahvil) çıkarılması önerisi için, "Bu sadece bir slogan. Böyle bir çalışmamız yok." diyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e İtalya'dan tepki geldi.

Başbakan Conte, von der Leyen'in sözlerine atfen "AB'nin bu hususta tarihle bir randevusu var ve tarih beklemez. Koronavirüs acil durumuna yanıt; kuvvetli, sağlam ve uyumlu olmalıdır. Terimin son damlasına kadar İtalya için mücadele edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri de von der Leyen'in sözlerine değinerek, "Bu sözler yanlış, üzgünüm. AB'nin ve başkanının üst düzey bir seviyesi olmalı." diye konuştu.
Arnavutluk'tan İtalya'ya tıbbi yardım

Öte yandan Arnavutluk, Kovid-19 salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi ve sağlık çalışanı gönderdi.
İtalya'ya gelen 30 Arnavut sağlık çalışanını Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio karşıladı.

Bakan Di Maio, Arnavut heyetin Kovid-19'un en çok can aldığı ve hızla yayıldığı kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nde görev yapacağını açıkladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi, İtalya, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Kovid-19'la mücadele eden İtalya'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak - Haberler

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