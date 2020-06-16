Kovid-19'la mücadeleye dikkati çekmek için kum heykel "Şiva"ya maske takıldı

Antalya'da bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde heykeltıraşlar tarafından "Şiva" temalı heykele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekmek amacıyla maske yapıldı.

16.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:26
Antalya'da bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde heykeltıraşlar tarafından "Şiva" temalı heykele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekmek amacıyla maske yapıldı.
Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında, farklı ülkelerden 15 kum heykeltıraşın yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak "Deniz Efsaneleri" temasıyla yaptığı 200'e yakın eser sergileniyor.
Festival alanındaki Hint mitolojisine ait "Şiva" temalı kum heykele, Kovid-19'la mücadeleye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla heykeltıraşlar tarafından maske ilave edildi.
Festival Direktörü Cem Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bir süredir kapalı olan kum heykel müzesini, yeni kararlar doğrultusunda gerekli hazırlıkları yaparak yeniden ziyarete açtıklarını söyledi.
"Yeni normal" olarak anılan bu dönemde de başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm yetkililerin maske ve sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Karaca, şunları kaydetti:
"Biz de bu süreçte sanat yoluyla bir mesaj vermek istedik. Amacımız maskenin önemine dikkati çekmek ve gerekli ortamlarda maske kullanımının bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulamak." Kovid-19’la mücadeleye dikkati çekmek için kum heykel ’Şiva’ya maske takıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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