Kovid-19 nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugüne kadar 9 ülkede 125 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla Kovid-19 sebebiyle yurt dışındaki 125 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini belirtti.Bakan Yardımcısı Kıran, paylaşımında, "Fransa'da 47, Almanya'da 23, Hollanda'da 20, Belçika'da 10, İngiltere'de 9, ABD'de 6, İsveç'te 5, İsviçre'de 3, Avusturya'da 2 vatandaşımız koronavirüsten dolayı vefat etti. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA