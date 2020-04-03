Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kovid-19 nedeniyle araç muayene süreleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı.

03.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:14
Kovid-19 nedeniyle araç muayene süreleri uzatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı.
Bakanlığın "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlendi.
Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kovid-19 nedeniyle araç muayene süreleri uzatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:59: Türkiye'nin 4 kültürel değeri daha UNESCO yolunda - Haber 10:59: Giresun'da eğitim camiası Kovid-19 ile mücadelede "Biz de Varız" dedi - Haber 10:59: Koronavirüs endişesiyle köye ziyaretçi almıyorlar - Haber 10:58: Aksaray'da, sürücü ve yolculara ateş ölçümü - Haber 10:58: Mezitli Belediyesi evden çıkamayana yemek dağıtıyor - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:00: Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 08:56: Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber