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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anısına bir dakikalık saygı duruşu

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanlarını anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

13.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:06
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anısına bir dakikalık saygı duruşu
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanlarını anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) halk sağlığının korunması amacıyla görevlerini sürdürürken yaşamlarını yitiren meslektaşları için organize ettiği etkinlik, saat 12.00'de gerçekleştirildi.
Saygı duruşuna, Türkiye genelindeki 27 bin noktada görev yapan eczacılarla tüm sağlık çalışanları, sosyal mesafelerini koruyacak şekilde bulundukları yerden destek verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık
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