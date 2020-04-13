Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi - SAO
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedileceği mezarlığın havadan görüntüsü SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü mezarlık havadan görüntülendi.
13.04.2020 21:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:19
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedileceği mezarlığın havadan görüntüsü SAO PAULO - Brezilya 'nın Sao Paulo kentinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü mezarlık havadan görüntülendi.
Kaynak: AA