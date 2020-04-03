Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinde, diğer enfeksiyon hastalıklarından hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinden farklı bir uygulamaya gerek olmadığı bildirildi.

03.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:48
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri
Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinde, diğer enfeksiyon hastalıklarından hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinden farklı bir uygulamaya gerek olmadığı bildirildi.
Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 81 valiliğe gönderilen yazıda, Kovid-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de etkisini sürdürdüğü, can kayıplarına yol açtığı belirtildi.
Yazıda, bu süreçte başta sosyal medya olmak üzere çeşitli iletişim kaynaklarında Kovid-19 hastalığı sebebiyle vefat eden vatandaşların defnedilmesine ilişkin farklı bir uygulamaya gerek olmadığı görüşüne varıldığı belirtildi.
"Cenazeler normal bir şekilde defnedilmeli"
Bakanlık Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine, diğer enfeksiyon hastalıklarından hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinden farklı bir uygulamaya gerek olmadığı görüşüne yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19 sebebiyle vefat etmiş kişilerin cenazelerinin yıkanması esnasında, diğer enfeksiyon hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinde olduğu gibi gassalların kişisel koruyucu ekipman kullanmaları, kullanılan kişisel korunma malzemelerinin tıbbi atık kutusuna atılması ve yıkanması sonrasında ortamın temizliği/dezenfeksiyonu gerekmektedir. Kovid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin yıkanması sonrasında cenazeleri normal bir şekilde kefenlenebilecek, cenaze torbasına konulmasına gerek olmayacak, defin yerine standart bir tabutla taşınabilecek ve kefeni ile özel bir mezarlığa gerek duyulmadan defin yerine kireç serpilmesi gibi bir tedbire gerek olmadan normal mezarlık alanına defnedilebilecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Sağlık
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

23:12: Antalya girişinden 2 bin 809 kişi geri gönderildi - Haberler 23:09: Hami Aksoy'dan, Yunanistan Başbakanı Miçotatakis'e 'göçmen' cevabı - Haberler 23:08: Tarım ve Orman Bakanlığı sağlık çalışanlarına 81 ilde 307 misafirhane tahsis etti - Haberler 23:04: Elazığ'da depremde hasar gören bir mahallede daha yıkım başladı - Haberler 23:02: Bekçi eşliğinde yardım paraları dağıtılırken duygulandıran diyalog - Haberler 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu