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Kovid-19 nedeniyle Irak'ta sokağa çıkma yasağı 8 gün daha uzatıldı

Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a kadar uzatıldı.

31.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:30
Kovid-19 nedeniyle Irak'ta sokağa çıkma yasağı 8 gün daha uzatıldı
Irak 'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a kadar uzatıldı.
Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, yaptığı basın açıklamasında, koronavirüs önlemleri kapsamında kurulan hükümete bağlı Kriz Masası'nın sokağa çıkma yasağını 8 gün daha uzattığını belirtti.
Daha önce yapılan açıklamalarda yasağın 11 Nisan'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.
Irak hükümeti, ilk olarak 15 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Ülkede söz konusu virüsten dolayı sağlık ve güvenlik alanı dışındaki tüm resmi kurumlar tatil edilmişti.
Irak'ta koronavirüsten dolayı 50 kişinin hayatını kaybettiği, 694 kişide de vaka tespit edildiği açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Irak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kovid-19 nedeniyle Irak'ta sokağa çıkma yasağı 8 gün daha uzatıldı - Haberler

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