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Kovid-19 nedeniyle sessizliğe bürünen Sarıkamış'ta tilkiler yerleşim yerine indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında halkın ağırlıklı olarak evde kalması nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiler ilçe merkezine indi.

16.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:21
Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında halkın ağırlıklı olarak evde kalması nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiler ilçe merkezine indi.
İlçeyi çevreleyen sarıçam ormanları, bozayı, domuz, kurt, tilki, vaşak gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sağlıyor.
Son zamanlarda Kovid-19 nedeniyle halkın genellikle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları dolayısıyla sessizliğe bürünen ilçede, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ormanlık alana yakın mahallere gelmeye başladı.
İlçenin İnönü Mahallesi'nde gece saatlerinde evlerin bahçelerinde dolaşan bir tilki görüntülendi.
Nazlı Açelya, evinin bahçesine çıktığında tilki ile karşılaştığını belirterek, "Evimizin önüne tilki geldi, demek ki aç kalmış, biz de ona ekmek verdik. Bizden kaçmıyor, ekmekleri doğradıkça yanımıza yaklaşıyor, çok acıkmış. Herkese kapılarının önüne ekmek, su bırakmasını tavsiye ediyorum çünkü hayvanlar aç ve evlerin önüne kadar geliyor." dedi.
Ekmek parçalarını yiyen tilki, bahçeden uzaklaştı.
İlçede son dönemlerde tilkilerin zaman zaman yerleşim yerine indiği belirtildi. Kovid-19 nedeniyle sessizliğe bürünen Sarıkamış’ta tilkiler yerleşim yerine indi

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkamış, Kars, Güncel
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