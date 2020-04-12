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Kovid-19 nedeniyle Tekirdağ'daki limanda yükleme ve boşaltma temassız yapılıyor

Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na gelen gemilerde yükleme ve boşaltma işlemleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, personelin herhangi bir teması olmadan vinçlerle gerçekleştiriliyor.

12.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:46
Kovid-19 nedeniyle Tekirdağ'daki limanda yükleme ve boşaltma temassız yapılıyor
Tekirdağ 'daki Asyaport Limanı'na gelen gemilerde yükleme ve boşaltma işlemleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, personelin herhangi bir teması olmadan vinçlerle gerçekleştiriliyor.
Tekirdağ'daki limana yanaşan gemiler ile limanda görevli personelin Kovid-19'a karşı korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Bu kapsamda limana giriş yapan personelin ateşi ölçülüyor ve tesiste sosyal mesafe kuralına titizlikle uyuluyor.
Limanda görevli doktor, her gün çalışanların sağlık kontrollerini yapıyor.
Görevliler tarafından her gün belirli aralıklarla kurum binalarının yanı sıra iş makineleri kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.
Konteyner gemiler, özel kıyafet giyen kılavuz kaptan tarafından alınan tedbirler ve kontrollerin ardından limana yanaşıyor.
Limana yanaşan gemilerden personelin dışarıya çıkmasına izin verilmiyor.
Limanda görevli personel ise özel kıyafet giyip eldiven ve maske taktıktan sonra "sosyal mesafe" kuralına dikkat ederek sadece konteynerlerin kilidini açmak için gemiye çıkıyor.
Kilitlerin açılmasının ardından gemilerdeki yüklerin indirme bindirme işlemleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, personelin herhangi bir teması olmadan vinçlerle gerçekleştiriliyor.
Evrak işlemlerinin online yapılmasının ardından gemi, yine kılavuz kaptan eşliğinde limandan ayrılıyor.
"Bir doktor ve 3 acil tıp teknisyeni görevli"
Asyaport Limanı Genel Müdürü Kadir Uzun, AA muhabirine, koronavirüse karşı alınan tedbirler sayesinde limanda 7 gün 24 saat çalışmalara devam edildiğini söyledi.
Bakanlıklar, Valilik ve limanın kendi aldığı tedbirleri titizlikle uyguladıklarını belirten Uzun, tesiste tam zamanlı bir doktor ve 3 acil tıp teknisyeninin de görev yaptığını ifade etti.
Uzun, limana yanaşan gemilerin aldığı önlemlere ilave olarak, kılavuz kaptanların da sosyal mesafeyi koruyarak, geminin dış merdivenlerini kullanarak gerekli yerlere ulaştıklarını dile getirdi.
Gemi personelinin ilk kontrollerinin İl Sağlık Müdürlüğü doktorları tarafından gemi limana yanaşmadan yapıldığını anlatan Uzun, "Limanlar, koronavirüsün en yoğun yaşandığı ülkelerdeki şehirlerde bile her türlü zorluğa karşın çalışmaya devam ediyor. Limanlar, ülkelerin ihtiyaçlarının temin edilmesi, ithalatının ve ihracatın durmaması için üstüne düşen tüm önlemleri alarak faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir." diye konuştu.
Uzun, şunları kaydetti:
"Limanımızda elleçlenen ürünler arasında sadece endüstriyel ve sanayi ürünleri değil, ülke olarak bugünleri aşmamızda ihtiyaç duyduğumuz, ulusal sağlığımız için önem arz eden ve günümüz koşullarında hayati öneme sahip sağlık ve temizlik ürünleri, gıda ve ilaç gibi ürünler de bulunmaktadır. Bu çerçevede limanımızın faaliyetlerini devam ettirmesi hem ulusal sağlığımız hem de ülke ekonomisinin ayakta tutulması açısından hayati ve kritik öneme sahiptir."

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel
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