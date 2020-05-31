Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerlere uğurlama töreni düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen terhis işlemleri yapılarak kışlalarından uğurlanan askerlere uğurlama töreni düzenledi.

31.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:52
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen terhis işlemleri yapılarak kışlalarından uğurlanan askerlere uğurlama töreni düzenledi.
Programda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, askerleri, memleketlerine gitmek için geldikleri Şehirlerarası Otobüs Terminalinde hayırlı olsun dilekleriyle karşıladı.
Terhis olan askerlere kurulan stantlarda sandviç, meyve suyu ve sudan oluşan kumanya ile maske dağıtıldı.
Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli'de vatani görevini yapan Mehmetçikleri, bugün memleketlerine uğurladıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla terhis olup memleketlerine giden askerler küçük bir karşılama ve uğurlama töreni düzenlediklerini ifade eden Aydınlık, "Malumunuz sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bazı iş yerleri açık değil. Bundan dolayı memleketlerine uğurladığımız askerlerimize kumanya hazırladık ve ikram ettik. Mehmetçiklerimize ve ailelerine, Büyükşehir Belediye başkanımızın selamlarını ilettik." şeklinde konuştu.
Daha sonra, Aydınlık ve diğer yetkilileri, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere binen askerleri memleketlerine uğurladı.
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kocaeli'de ikamet eden askerlere ulaşım desteği sağlayarak, araçlarla evlerine kadar götürdü. Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerlere uğurlama töreni düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Sekreter, Kocaeli, Güncel, Haber

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