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Kovid-19 nedeniyle tüm bankaların tüketiciye destek vermesi istendi

Tüketicileri Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) Adana Şube Başkanı Rumeysa Özkale, Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüketici destek paketleri hazırlama çağrısında bulunmasını istedi.

23.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:24
Kovid-19 nedeniyle tüm bankaların tüketiciye destek vermesi istendi
Tüketicileri Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) Adana Şube Başkanı Rumeysa Özkale, Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüketici destek paketleri hazırlama çağrısında bulunmasını istedi.
Özkale, yazılı açıklamasında, koronavirüsün dünya ve Türkiye'de tüm çalışma ve sosyal alanları etkilediğini, yetkili makamların bunun önüne geçmek için gerekli önlemleri aldığını belirtti.
Bu küresel sorundan, ülkedeki tüm kesimler gibi etkilenen tüketicilere büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Özkale, her bireyin kendi bünyesinde alacağı tedbirlerle sorunun büyük kayıplara yol açmasının önüne geçilebileceğini belirtti.
Tüketicilerin bu davranışları yaşama geçirirken ekonomik ve sosyal olarak desteklenmesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Özkale, şunları kaydetti:
"Tüketicilerin yaşadığı bir sorun da devlet ve özel bankalardan almış olduğu kredilerin ötelenmesi hususundadır. Bazı bankalar bu konuda harekete geçerek kredileri ötelemiş ve tüketicilerin mağduriyetini giderici destek paketleri hazırlamışlardır. Tüm devlet ve özel bankalara çağrıda bulunmak istiyoruz. Her banka kendi tüketici müşterisine aynı hassasiyeti göstererek kredi öteleme gibi haklar tanıyarak tüketicinin yanında yer alsın. Türkiye Bankalar Birliği bu konuda bir karar alarak tüm bankalara tüketici destek paketleri hazırlama çağrısında bulunmalıdır. İnanıyoruz ki bu zorlu süreci toplumun her kesimi birlik olarak en kısa sürede atlatacaktır. O yüzden aynı zamanda tüketicilerimizin de bu dönemde hassasiyet göstererek ülkemizin mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmaları gerekmekte olup, gereksiz yere market reyonlarını boşaltma ve diğer tüketicilerin hakkını ihlal etmekten de kaçınmalıdırlar."
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Adana, Güncel

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