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Kovid-19 nedeniyle yurt dışından getirilen öğrenciler sağlanan imkanlardan memnun

İtalya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan Türk öğrencilerden Uğur Lokmacıoğlu, "Her gün ateşimizi ölçüyorlar.

27.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:42
İtalya 'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan Türk öğrencilerden Uğur Lokmacıoğlu, "Her gün ateşimizi ölçüyorlar. Günde 3 öğün yemeğimiz geliyor. Tam bir otel konforunda yaşıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kovid-19 nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerdeki Türk öğrencilerin diplomatik temsilciliklere başvurmaları halinde dönüşlerinin gerçekleştirileceğini açıklaması, İtalya'daki öğrenciler için de umut oldu.
Uçuşlar iptal edildiği için Milano ve Roma'da mahsur kalan ERASMUS programı öğrencisi 401 Türk, 2 gün önce Türk Hava Yollarının (THY) uçaklarıyla Türkiye 'ye getirildi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekiplerce uçağın içinde sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, otobüslerle götürüldükleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alındı.
Öğrenciler yetkililere teşekkür etti
Roma'da tıp öğrenimi gören Emir Ateşdağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine teşekkür etti.
Dönmek için taleplerini sosyal medyadan ilettiklerini belirten Ateşdağlı, "Samsun'a geldiğimizden beri yanımızda olan emniyet güçlerine, Türk Kızılay, AFAD ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevlilerine ve sayın Valimize çok teşekkür ediyorum." dedi.
Ateşdağlı, karantina yurtlarında rahatlarının yerinde olduğunu, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.
Uğur Lokmacıoğlu ise uçuşların iptal edilmesinin ardından kendisinin de ailesinin de paniğe kapıldığını söyledi.
Yaklaşık bir ay evinden çıkmadığını anlatan Lokmacıoğlu, şöyle devam etti:
"Bir ay boyunca aileden uzak, karantina olan bir ülkede kalmak psikolojik olarak çok fazla yoruyor. Bu arada Türkiye'ye dönebilmenin başka yollarını araştırmaya başladım. Dışişleri Bakanlığının açıklamasından sonra Milano Başkonsolosluğumuza müracaat ettik. Çok hızlı organize oldular, gece gündüz çalıştılar. Teşekkür ediyorum. Başvurumuzdan sonra 2-3 gün içinde uçuşumuz ayarlandı."
Lokmacıoğlu, evden çıkmasının ardından Samsun'a gelene kadar 26 saatlik yolculuk yaptığını dile getirerek, yetkililerin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini vurguladı.
"Devletimiz gerçekten hepimizi önemsiyor"
Tamamen dezenfekte edilip kimseyle temas ettirilmediklerini aktaran Lokmacıoğlu, şunları ifade etti:
"Yurda geldiğimizde odamız hazırdı. Her şey tertemizdi ve ihtiyacımız olan tüm malzemeler vardı. Hatta tırnak makasına varana kadar. Personel bizimle çok ilgili. Her gün ateşimizi ölçüyorlar. Günde 3 öğün yemeğimiz geliyor. Tam bir otel konforunda yaşıyoruz. Odalarımız çok steril ve geniş. Ayrıca yetkililer bize çok iyi davranıyor. Hiç zorunda olmadıkları halde bize kendi telefon numaralarını verdiler."
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, KYK yetkilileri ile doktorların kendileriyle yakından ilgilendiklerinin altını çizen Lokmacıoğlu, şöyle konuştu:
"Odalarımıza su ısıtıcısı ile çay ve kahve getirecekler. Heyecanla bekliyorum. Yataklarımız çok rahat. 26 saatlik yolculuktan sonra inanılmaz rahat bir uyku çektim. Şunu bir kez daha anladım. Devletimiz gerçekten hepimizi önemsiyor. Buradaki arkadaşlarımızın özel ihtiyaçları da oluyor. Onlara bile yetkililerimiz hemen koşuyor. Devletimize güvenim çok fazla artmış durumda. Türkiye topraklarında olmaktan dolayı çok mutluyum, kendimi çok güvende hissediyorum."
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Kovid-19 nedeniyle yurt dışından getirilen öğrenciler sağlanan imkanlardan memnun

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Samsun, İtalya, Güncel

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Kovid-19 nedeniyle yurt dışından getirilen öğrenciler sağlanan imkanlardan memnun

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