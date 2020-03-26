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Kovid-19 öncesi ve sonrası dünya merkezleri

Times meydanı (New York) Grand Central (New York) Champs-Élysées Caddesi (Paris) Aşk Çeşmesi (Roma) Pantheon Bazilikası (Roma) Navona Meydanı (Roma) Kızıl Meydan (Moskova)Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar ile toplantı merkezleri,...

26.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:43
Times meydanı (New York)
Grand Central (New York)
Champs-Élysées Caddesi ( Paris )
Aşk Çeşmesi ( Roma )
Pantheon Bazilikası (Roma)
Navona Meydanı (Roma)
Kızıl Meydan ( Moskova )
Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar ile toplantı merkezleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kovid-19 öncesi ve sonrası dünya merkezleri

Kaynak: AA

Etiketler: New York, Moskova, Paris, Roma, Güncel

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Kovid-19 öncesi ve sonrası dünya merkezleri

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