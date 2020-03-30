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Kovid-19 önlemleri öncesi ve sonrası İzmir'den görüntüler

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası şehrin önemli noktaları adeta sesizliğe büründü.

30.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:24
Kovid-19 önlemleri öncesi ve sonrası İzmir'den görüntüler
İzmir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası şehrin önemli noktaları adeta sesizliğe büründü.
"Evde kal" çağrıları öncesi ve sonrası İzmir'in bazı meydan ve bulvarlarındaki görüntü ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Türkiye 'de 11 Mart'ta açıklanan ilk koronavirüs vakasının ardından salgının yayılmaması için ülke genelinde önlemler artırıldı.
İzmir'de de vatandaşların büyük çoğunluğunun uyarılar doğrultusunda hareket ettiği gözlemlendi. Alınan tedbirlerle sokaktaki insan yoğunluğu azaldı.
Vatandaşlar uyarılara karşılık verdi
İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntüler vatandaşların "evde kal" çağrılarına karşılık verdiğini gösterdi.
Yüzlerce kameranın Kovid-19 tedbirleri öncesi ve sonrası aynı yer ve açıdan kaydettiği KGYS görüntüleri, şehirdeki hareketliğin nasıl durduğunu gözler önüne serdi.
Kameraların 24 saat kayıt yaptığı Tarihi Saat Kulesi, Gündoğdu Meydanı, Buca Şirinyer, Kordon Boyu, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele civarında önlemler sonrasında sessizlik hakim oldu.
KGYS kayıtlarında İzmir-Çiğli kara yolunda da yaklaşık 1 ay öncesine kadar yoğun olan araç trafiğinin durma noktasına geldiği görülüyor.
Konak Alsancak Gar civarında trafik ve yaya yoğunluğu gözlemlenmezken, tramvayın da boş olduğu kameralarca kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, İzmir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kovid-19 önlemleri öncesi ve sonrası İzmir'den görüntüler - Haberler

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