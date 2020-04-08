Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kovid-19 Plazma Tedavisi

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt liderliğindeki ekip, kovid-19 için umut olan plazma tedavisi uygulamasına başlıyor...

08.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:56
Kovid-19 Plazma Tedavisi

Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt: "Koronavirus ile enfekte olan hastaların bazıları hafif, bazıları orta ağırlıkta semptomlarla bu hastalığı atlatırken, bazı hastalar yoğun bakıma kadar ilerleyen ağır bir süreç yaşayabiliyor hatta biliyorsunuz can kaybı yaşanabiliyor.

Dünyada yapılan çalışmalarda aşı bulunmasının belli bir zaman alacağı biliniyor. Bu nedenle, şu anda tedavi yöntemleri geliştirmek için tüm dünyada yoğun bir çalışma var. Hastalığı hafif atlatmış ve iyileşmiş kişilerden alınan kan örneklerinden elde edilen kan plazma ürününün, yoğun semptom yaşayan hastalara enjekte edilmesi üzerinde çalışıyoruz. İmmün plazma tedavisi olarak da biliniyor bu yöntem ve etkili olacağına dair güçlü bir inanç taşıyoruz. Şu ana kadar Çin'de yapılan deneme süreçlerinde olumlu sonuçlar alındı. Umut veren bir tedavi olarak hastalar üzerinde uygulama sürecini başlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli onayı aldık. Bu tedavi yöntemini riskli ve yoğun bakımda yatan hastalara uygulamaya başlayabileceğiz. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kliniklerimizde, Ar-Ge birimlerimizde ve laboratuvarlarımızda gerekli hazırlıkları yaptık."

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ceyhun Bozkurt, Sağlık, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Kovid-19 Plazma Tedavisi - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Haberler
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil

Son Dakika Sağlık Haberleri

10:51: Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: En Başa Döneriz - Haberler 10:51: Koronavirüs Tedbirlerine Uymayanlar Hapis Cezası Alabilir! - Haberler 10:51: Twitter CEO'su, Kovid-19 ile Mücadeleye 1 Milyar Dolar Bağışlayacak - Haberler 10:51: Mercedes'den Koronavirüs ile Mücadeleye Destek - Haberler 10:47: Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum - Haberler 10:35: ''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı - Haberler 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil 09:32: Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız - Haberler 09:26: Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler 09:19: 20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam - Haberler