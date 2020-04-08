Kovid-19 Plazma Tedavisi

Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt: "Koronavirus ile enfekte olan hastaların bazıları hafif, bazıları orta ağırlıkta semptomlarla bu hastalığı atlatırken, bazı hastalar yoğun bakıma kadar ilerleyen ağır bir süreç yaşayabiliyor hatta biliyorsunuz can kaybı yaşanabiliyor.

Dünyada yapılan çalışmalarda aşı bulunmasının belli bir zaman alacağı biliniyor. Bu nedenle, şu anda tedavi yöntemleri geliştirmek için tüm dünyada yoğun bir çalışma var. Hastalığı hafif atlatmış ve iyileşmiş kişilerden alınan kan örneklerinden elde edilen kan plazma ürününün, yoğun semptom yaşayan hastalara enjekte edilmesi üzerinde çalışıyoruz. İmmün plazma tedavisi olarak da biliniyor bu yöntem ve etkili olacağına dair güçlü bir inanç taşıyoruz. Şu ana kadar Çin'de yapılan deneme süreçlerinde olumlu sonuçlar alındı. Umut veren bir tedavi olarak hastalar üzerinde uygulama sürecini başlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli onayı aldık. Bu tedavi yöntemini riskli ve yoğun bakımda yatan hastalara uygulamaya başlayabileceğiz. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kliniklerimizde, Ar-Ge birimlerimizde ve laboratuvarlarımızda gerekli hazırlıkları yaptık."

Kaynak: Bültenler