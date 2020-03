Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları her geçen gün artarken, salgın Avrupa ülkelerini de olumsuz etkilemeye devam ediyor.Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 7 bin 40'a çıktığını, bunlardan 28'i yoğun bakımda olmak üzere 800'ünün hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.Anschober, can kaybının ise 52'ye yükseldiğini belirtti.Alınan önlemler doğrultusunda salgının yayılma hızının yüzde 20'nin altına düşürüldüğünü kaydeden Anschober, salgının ülkede izleyeceği seyre dair tahminlerin büyük oranda tuttuğunu ancak olumlu sinyaller vermek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.Anschober, bu zamana kadar belirti görülen kişi ile yakınlarına testler yapıldığını, ilerleyen günlerde belirli risk guruplarına yönelik de testler yapılacağını ve böylelikle olası risklerin azaltılabileceğini kaydetti."Evde kal ama opera ve tiyatroyu içeri al"Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 1244'e, can kaybının ise 16'ya yükseldiğini açıkladı.Ülkede temassız ödeme miktarları artırılırken, Polonya Devlet Operası da insanların evde kalması için "Evde kal ama opera ve tiyatroyu içeri al" sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde opera, günün belli saatlerinde ücretsiz canlı yayımlanacak.Çekya'da virüs bulaşan kişi sayısı 2 bin 62'ye yükselirken, ölenlerin sayısı da 9'a ulaştı. Ülke genelinde 31 bine yakın kişiye test yapıldığı, virüs tespit edilenlerin 34'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.Virüs bulaşan kişi sayısının 300'e, can kaybının ise 10'a çıktığı Macaristan'da ise Başbakan Orban, salgın dolayısıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildiğini açıkladı.Yarından itibaren geçerli olacak ve 11 Nisan'a kadar yürürlükte kalacak karara göre, insanlar sadece işe gitmek ya da temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkabilecek.Karar kapsamında ayrıca, yaşlıları korumak amacıyla market, eczane ve temizlik ürünü satan yerlerde 09.00-12.00 saatlerinde yalnızca 65 yaş ve üzeri kişiler alışveriş yapabilecek.Dinamo Zagreb, tüm antrenörleri işten kovduHırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, futbol liginin ertelenmesi ve gelirlerin düşmesi nedeniyle futbolcular ve teknik ekip dahil tüm kulüp çalışanlarından maaşlarında indirime gitmelerini talep ederken, futbolcular ve teknik ekip bunu kabul etmedi.Yaşanan gelişmelerin ardından kulüp yönetimi Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın 6 yardımcısının görevine son verirken, ülke medyasında çıkan haberlerde, Bjelica'nın görevine son verilmemesinin nedeni olarak anlaşmasındaki yüksek tazminat gösterildi.Hırvatistan'daki vaka sayısı 551'e çıkarken, can kaybı 3.Bosna Hersek'te daha önce alınan tedbirler kapsamında, ülkedeki 4 uluslararası havalimanının ( Saraybosna , Banja Luka, Mostar ve Tuzla) 30 Mart'tan itibaren yolcu seferlerine kapatılacağının açıklanması üzerine THY bu sabah son Saraybosna-İstanbul uçuşunu yaptı.THY Bosna Hersek Ofisinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde, Saraybosna-İstanbul uçuşlarının 28 Mart-17 Nisan'da yapılmayacağı bildirildi.Bu arada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Bosna Hersek'te, vaka sayısı 230'a çıktı.Sırbistan'da tedbirlere uymayanlar gözaltına alınıyorBalkan ülkelerinden Sırbistan'da ise ev karantinasına uymayan 112 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.Öte yandan, vaka sayısının 457'ye, can kaybının ise 7'ye yükseldiği Sırbistan'da, yılın ilk 5 ayında turizmden ülkeye girecek döviz miktarının geçen yılın aynı dönemine göre, 220 ila 250 milyon avro daha az olabileceği açıklandı.Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, tüm turizm paketlerinin 1 Haziran'a kadar iptal edildiğini, salgın nedeniyle turizm gelirlerinde büyük düşüş olacağını söyledi.Virüs bulaşanların sayısı Arnavutluk'ta 186'ya, Kosova'da 86'ya, Kuzey Makedonya'da 201'e ve Slovenya'da 632'ye, can kaybı sayıları da Arnavutluk'ta 8'e, Slovenya'da 6'ya çıktı.

