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Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya'da Türk esnaf zor durumda

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Türk esnaf, hükümetten yardım bekliyor.

27.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:11
Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Türk esnaf, hükümetten yardım bekliyor.
Köln'de "Küçük İstanbul" olarak da bilinen Keup Caddesi esnafının yaklaşık yüzde 80'i salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar yüzünden iş yerini açamıyor.
Nasyonel Sosyalist (NSU) yeraltı terör örgütü tarafından 2004'te çivili bomba saldırısının hedefi olan ve Türklerin yoğun yaşadığı caddede iş yerlerini açabilen Türk esnaf, AA muhabirine Alman hükümetinden beklentilerini anlattı.
"Esnaf ayakta zor duruyor"
Caddede restoran ve pastane işleten İsmail Aldağ, yıllarca vergi ödediklerine ve Alman ekonomisine katkıda bulunduklarına dikkati çekerek, hükümetten acil yardım beklediklerini söyledi.
Aldağ, "Fazla iş olmamasına rağmen insanlara hizmet için iş yerimizi açıyoruz. Bu krizin sonu belli değil, bir tarih belli olsa ona göre davranılır. Çoğu esnaf zaten zor ayakta duruyor, birçok kişinin kepenk kapatacağını düşünüyorum ama acil destek gelebilir, salgın da aniden bitebilir, Allah'ın takdiri." diye konuştu.
"Küçük esnafa yapılacak yardımı herkes dört gözle bekliyor"
Caddede döner restoranı işleten Aziz Bege de eskiden günde 70-80 kilogram döner takarken, şimdi ise günde 10 kilograma kadar düştüklerini kaydetti.
Bege, restoranının günde 4-5 saat açık olduğunu ve ödeme sorunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Yetkililerden yardım bekliyoruz, kira sorunumuz var, işçilerimize ödeme yapacağız, giderlerimiz var. Bunlar karşılansa çok güzel olur. Bu sene için düzeleceğini zannetmiyorum, gelecekte de ne olur bilemiyorum." ifadelerini kullandı.
Caddedeki bir pastanede çalışan Mahmut Çalkam da kentin sembolü Keup Caddesi'nin 50 yıldır ilk kez bu kadar sakin olduğuna dikkati çekti.
Çalkam, "İnsanlar sokağa çıkmayın çağrısına uyuyor. Herkes şu anda durumun düzelmesini istiyor. Küçük esnafa yapılacak yardımı herkes dört gözle bekliyor. Umarız ki her şey eskisinden daha iyi olur." şeklinde konuştu.
"Bir ay dayanamayız"
Caddede çiğ köfte satan ve satışların nerdeyse yüzde 80 düştüğünü dile getiren Fettah Atalay da iş yerini açmasına rağmen nerdeyse hiç iş yapamadıklarını kaydetti.
Atalay, "Normal ciromuzun şu an yüzde 20'sini yapıyoruz, çok büyük kayıp var. Zaten birçok arkadaşımız kapatmış, en fazla bir hafta, 10 gün dayanırız, yani bir ay dayanamayız." dedi.
Cadde esnaflarından pastane sahibi Zülya Özdağ da hiç alışık olmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bu zor günleri hep birlikte aşmayı ümit ettiklerini söyledi.
Pastanelerinde 20 kişinin çalıştığını ve salgınla ilgili uyarıları dikkate aldılarını aktaran Özdağ, şöyle devam etti:
"Yine de şükürler olsun müşterimizin yüzde 30-40'ı geliyor, bu sorunu atlattıktan sonra yine eskisi gibi olmasını bekliyoruz. Yardım sözü verdiler, kredi verilecekmiş ama sonuçta bu kredilerin de geri ödenmesi lazım. Verdikleri sözün arkasında durmalarını istiyoruz. Bize mal verenler ödeme konusunda sıkıştırmıyorlar, aramızda esnaf dayanışması var."
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Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya’da Türk esnaf zor durumda

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Güncel

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Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya'da Türk esnaf zor durumda

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