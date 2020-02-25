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Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya Serie A'da 6 maç seyircisiz oynanacak

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maç, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanacak

25.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:12Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya Serie A'da 6 maç seyircisiz oynanacak
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maç, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanacak.

İtalya ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, TG2 kanalına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonunda bazı spor müsabakaları da dahil olmak üzere aldıkları sınırlayıcı kararları, Lombardiya, Veneto, Piyemonte'ye ek olarak Emilia-Romagna, Ligurya, Friuli-Venezia Giulia bölgelerine de genişlettiklerini belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

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