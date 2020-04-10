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Kovid-19 salgınına rağmen pastaneye giden Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya protesto

BUENOS Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını küçümseyen tavırlarıyla öne çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ziyaret ettiği bir pastanede çalışanlarla fotoğraf çektirdikten sonra çıkışta çevredekiler tarafından protesto edildi.

10.04.2020 05:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 05:46
Kovid-19 salgınına rağmen pastaneye giden Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya protesto
BUENOS Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını küçümseyen tavırlarıyla öne çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ziyaret ettiği bir pastanede çalışanlarla fotoğraf çektirdikten sonra çıkışta çevredekiler tarafından protesto edildi.
Brezilya basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkenin başkenti Brasilia 'da bir pastaneyi ziyaret edip çalışanlarla sohbet edip yan yana fotoğraf çektirdi.
Maske ve eldiven kullanmayan, beraberindeki ekiple sosyal mesafeye dikkat etmeyen Bolsonaro, pastaneden çıktıktan sonra ise çevrede oturanlar tarafından protesto edildi.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, çevrede ikamet edenler, Bolsonaro'ya "evine dön" şeklinde bağırdığı ve yuhaladığı duyuluyor.
Bolsonaro, daha önce de Kovid-19 virüsünü "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş ve ülkesinde sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.
Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırılmıştı.
Yaklaşık 210 milyon nüfusla bölgenin en kalabalık ve Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkesi Brezilya'da, virüs nedeniyle 941 kişi hayatını kaybetti ve 17 bin 857 kişide virüse rastlandı.
Latin Amerika'da ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ilk ölüm Brezilya'da görülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Brasilia, Brezilya, Güncel
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