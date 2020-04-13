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Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük oranda kısıtlanan sosyal hayatın, 20 Mayıs'tan itibaren normale dönebileceğini söyledi. Özlü, "20 Mayıs'tan sonra normalleşme başlayacak diye düşünülüyor" dedi.

13.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:37

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, Kovid-19 pandemisiyle ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. "Hayat ne zaman normale döner?" sorusunu yanıtlayan Özlü, "Önümüzdeki aylarda daha aydınlık, daha normal günlere dönebiliriz" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü ile görüştü. Özlü, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 13 Nisan tarihinin önemi vurgu yapan Özlü, bu tarihte (Yani bugün) hem pandemi merkezi olan İstanbul, hem de İstanbul'dan Anadolu'ya taşınan virüsle ilgili veriler alınacağını ve koronavirüsün kuluçka döneminin sona erip ermediğinin masaya yatırılacağını söyledi. Bu veriler ışığında virüsün yayılma seyrini görme açısından 13 Nisan tarihi kritik olarak belirlendi.

"DAHA AYDINLIK, NORMAL GÜNLERE DÖNEBİLİRİZ"

Tevfik Özlü'nün normalleşme süreci için 20 Mayıs'ı işaret ettiği Abdulkadir Selvi'ye ait yazının ilgili kısmı şu şekilde:

İhtiyatlı bir bilim adamı olarak tanınan Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, "Önümüzdeki aylarda daha aydınlık, daha normal günlere dönebiliriz" dedi.

"20 MAYIS'TAN SONRA NORMALLEŞMENİN BAŞLAMASI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Sahadan gelecek veriler önemli olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın dikkat çektiği, ağır hastaların sayısının azalması ve iyileşme oranları tek başına bir gösterge olarak kabul edilmiyor. Bulaşın yayılma hızında gerileme olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Nisan ayının sonuna doğru pik noktasına geleceği, ondan sonra 2 hafta süreyle bir plato oluşabileceği konuşuluyor. Ben de bulduğum her fırsatta, "Eğer sahadan gelen veriler öngörüleri desteklerse, normalleşme süreci ne zaman başlar?" diye soruyorum. 20 Mayıs tarihi işte o zaman karşıma çıkıyor.

"İyi işaretler var. 13 Nisan bir kırılma çizgisiydi. 20 Mayıs'tan sonra ise normalleşme başlayacak diye düşünülüyor" yanıtını alıyorum.

Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs’ı işaret etti
Etiketler: Tevfik Özlü, Sağlık, Güncel
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Yorumlar (10)
VANLI:atın yalanınızı atın yabancı yok
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BURAK:Bilim kurulu üyeleri daha ne dediklerini kendileri anlamıyor,yarın çıkar eylül der
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HALKMI SUÇLU YETKİLİLERMİ?:Cuma günkü olaydan sonra aşı bulunana kadar çok zor diyorum. İnşallah can kaybımız az olur bulaş sayısı az olur.
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MUSTAFA KAÇMAR:evde durmaktan sıkıldık yeter artık yıl olmuş 2020 bir virüse çare bulamıyorsunuz neden oradasınız??
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GÖZLEM:Geri dönüş diye bir şey yok. ! Hiç bir şey eskisi gibi olamayacak. . ÖNÜNÜZE BAKIN: 81 milyon vatandaş var. 385 bin test yapmışsın. Yarısı yalan yarısı yanlış. Nereye kadar? Bu söylemle evler en az 2-3 sene hapishaneye döner. Yine sayılar hızla artar, hiç bir şey değişmez. Ölen kim. ? Bilmiyoruz. Hasta kim onu da bilmiyoruz. Nerede hasta var onu da bilen yok. Daha çok ŞEFFAF olmayı denesenize. . Alınacak olan tedbirlere katkımız artar. Koyun sürüsü gibi güdülmek artık bize göre değil.
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MUSLUMAN:Çok karamkaramsarsin bu akşam camilerdeki duaları rabbim insallah kabul eyleyecek bak gör
0 0
REİS:Nerden baksan 50% koyun
1 2
XXXX:Biz bu durumda 20 mayıs gibi düzelemeyiz sayın yetkili neden mi bugün sokaklar insan dolu ve kimse sosyal mesafeye uymuyor
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GURBETCİ:Bos bos konusuyorlar. Bir zaman vermek cok sacma. Nezamanki ilaci cikar ve butun dunya asiyi vurunur, ancak ozaman normala doner hayat. Dunya saglik orgutu henuz kesin birsey diyemeden boyle kisilerin birsey demesi cok sacma.
Cevap Yaz 0 8
CEVO:artik normal hayat olmaz
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