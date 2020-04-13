Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs’ı işaret etti

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, Kovid-19 pandemisiyle ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. "Hayat ne zaman normale döner?" sorusunu yanıtlayan Özlü, "Önümüzdeki aylarda daha aydınlık, daha normal günlere dönebiliriz" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü ile görüştü. Özlü, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 13 Nisan tarihinin önemi vurgu yapan Özlü, bu tarihte (Yani bugün) hem pandemi merkezi olan İstanbul, hem de İstanbul'dan Anadolu'ya taşınan virüsle ilgili veriler alınacağını ve koronavirüsün kuluçka döneminin sona erip ermediğinin masaya yatırılacağını söyledi. Bu veriler ışığında virüsün yayılma seyrini görme açısından 13 Nisan tarihi kritik olarak belirlendi.

"DAHA AYDINLIK, NORMAL GÜNLERE DÖNEBİLİRİZ"

Tevfik Özlü'nün normalleşme süreci için 20 Mayıs'ı işaret ettiği Abdulkadir Selvi'ye ait yazının ilgili kısmı şu şekilde:

İhtiyatlı bir bilim adamı olarak tanınan Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, "Önümüzdeki aylarda daha aydınlık, daha normal günlere dönebiliriz" dedi.

"20 MAYIS'TAN SONRA NORMALLEŞMENİN BAŞLAMASI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Sahadan gelecek veriler önemli olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın dikkat çektiği, ağır hastaların sayısının azalması ve iyileşme oranları tek başına bir gösterge olarak kabul edilmiyor. Bulaşın yayılma hızında gerileme olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Nisan ayının sonuna doğru pik noktasına geleceği, ondan sonra 2 hafta süreyle bir plato oluşabileceği konuşuluyor. Ben de bulduğum her fırsatta, "Eğer sahadan gelen veriler öngörüleri desteklerse, normalleşme süreci ne zaman başlar?" diye soruyorum. 20 Mayıs tarihi işte o zaman karşıma çıkıyor.

"İyi işaretler var. 13 Nisan bir kırılma çizgisiydi. 20 Mayıs'tan sonra ise normalleşme başlayacak diye düşünülüyor" yanıtını alıyorum.