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Kovid-19 salgınının gölgesinde hava yoluyla 3 ayda 33,6 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisinin hissedildiği ocak-mart döneminde 33 milyon 587 bin 932 oldu.

08.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:58
Kovid-19 salgınının gölgesinde hava yoluyla 3 ayda 33,6 milyon yolcu taşındı
Türkiye 'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisinin hissedildiği ocak-mart döneminde 33 milyon 587 bin 932 oldu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, yılın 3 aylık dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ocak-mart döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 178 bin 399, dış hatlarda 108 bin 544 oldu. Bu dönemde üst geçiş trafiği 89 bin 164 olarak kaydedildi. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 376 bin 107'ye ulaştı.
Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun uçuş iptallerinin ve yasaklarının olduğu bu dönemde, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 19 milyon 444 bin 355, dış hat yolcu trafiği 14 milyon 109 bin 955 oldu. Böylece mart sonu itibarıyla direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 33 milyon 587 bin 932 olarak gerçekleşti.
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de ocak-mart döneminde iç hatlarda 158 bin 506 ton, dış hatlarda 581 bin 353 ton, toplamda 739 bin 859 ton olarak kayıtlara geçti.
İstanbul Havalimanı istatistikleri
İstanbul Havalimanı'nda söz konusu dönemde iç hatlarda 3 milyon 101 bin 532, dış hatlarda 9 milyon 142 bin 539 olmak üzere, toplamda 12 milyon 244 bin 71 yolcuya hizmet verildi.
Bu havalimanında iç hatlarda 22 bin 80, dış hatlarda 64 bin 447 yolcu olmak üzere, toplam uçak trafiği 86 bin 527 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kovid-19 salgınının gölgesinde hava yoluyla 3 ayda 33,6 milyon yolcu taşındı - Ekonomi

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