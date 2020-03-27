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Kovid-19 salgınının son bulması için camilerde dua edildi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki camilerde, yatsı namazından sonra Kovid-19 salgınının son bulması için dua edildi.

27.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:57
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki camilerde, yatsı namazından sonra Kovid-19 salgınının son bulması için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından salgının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla tüm camilerden dua edilmesi kararı çerçevesinde, Bingöl , Batman ve Şırnak 'taki camilerin hoparlörlerinden sela, salavat ve tekbir sesleri yükseldi.
Ezan sonrasında, tedbirlere uyulması ve evde kalınması çağrısı yapılarak, "Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Allah'ım, zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. ya Rabb, bu zor zamanlarda, büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle" diye yakarıldı.
Duadan sonra tekbir getirildi. Kovid-19 salgınının son bulması için camilerde dua edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Bingöl, Şırnak, Güncel

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Kovid-19 salgınının son bulması için camilerde dua edildi

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