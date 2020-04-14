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Kovid-19 sürecinde üreticiler yerli tohuma yöneldi

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Peksüslü, üreticilerin, ithal tohumda yaşanan hastalık ve zararlılardan dolayı sağlıklı, güçlü ve verimli tohumlara yöneldiğini belirterek, "Bu durum koronavirüs ile de ilgili.

14.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:08
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Peksüslü, üreticilerin, ithal tohumda yaşanan hastalık ve zararlılardan dolayı sağlıklı, güçlü ve verimli tohumlara yöneldiğini belirterek, "Bu durum koronavirüs ile de ilgili. Kovid-19 tedbirlerinin olduğu marttaki satış oranımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı." dedi.
Peksüslü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı bir kurum olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.
Kovid-19'a yönelik tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Peksüslü, "Gen bankamızda 60 binin üzerinde tohum var. Tarla, bahçe bitkileri konusunda birçok çeşit geliştirdik, bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Ülkemizin araştırma enstitülerinin geliştirdiği yerli çeşitler verim ve kalite bakımından yüksek. Bunlar rahatlıkla ekilebilir." diye konuştu.
Salgın önlemlerine riayet ederek tohum, fide ve fidan üretimini sürdürdüklerini belirten Peksüslü, endişe edilecek bir durum olmadığını, yerli tohumda stok bulunduğunu bildirdi.
Peksüslü, bu konuda eylem planı hazırladıklarını, 2 bin 500 dekar araziyi tohumluk üretimine ayırdıklarını söyledi.
Gıdada olduğu gibi tohumda da sorun yaşanmayacağını vurgulayan Peksüslü, şunları kaydetti:
"Üreticiler, ithal tohumda yaşanan hastalık ve zararlılardan dolayı sağlıklı, güçlü ve verimli tohumlara yöneldi. Bu durum koronavirüs ile de ilgili. Kovid-19 tedbirlerinin olduğu marttaki satış oranımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Satış ofisimizde günlük ortalama 9 bin yerli tohum satıyoruz. Özellikle aile işletmelerine bu tohumlarımızı, fidelerimizi ulaştırmak adına ofisimizi 7 gün açık tutuyoruz. Yerli tohuma ilgi son derece arttı."
Peksüslü, son zamanlarda bakanlığın yaptığı bilgilendirmelerin yerli tohuma ilgiyi artırdığına işaret etti.
Tıbbi aromatik bitkiler revaçta
Salgın nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin ön plana çıktığını belirten Peksüslü, bu dönemde vatandaşların tıbbi aromatik bitkileri de talep ettiğini söyledi.
Son tüketicinin talebinin üreticinin tercihine yansıdığını vurgulayan Peksüslü, "Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Tıbbi aromatik bitki fidelerinin yetiştirilmesi için bu alandaki kapasitemizi artırdık." dedi. Kovid-19 sürecinde üreticiler yerli tohuma yöneldi

Kaynak: AA

Etiketler: Ege, Güncel
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