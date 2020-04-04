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Kovid-19 tanı testleri yapılmaya başlandı

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 tanı testlerinin yapılması için yetkilendirildi.

04.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:38
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 tanı testlerinin yapılması için yetkilendirildi.
Dr. öğretim üyesi Murat Karameşe öncülüğünde KAÜ Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda Kovid-19 tanı testleri yapılmaya başlandı. Ardahan , Iğdır, Ağrı ile diğer çevre illerinden gelecek numunelerin bu laboratuvarda testleri yapılacak.
KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Kocatürk, günlük yaklaşık 350 test yapabileceklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 tanısını yapabilecek izni aldıklarını ve yetkilendirildiklerini ifade eden Kocatürk, şöyle konuştu:
"Sadece Kars değil, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'ya kadar olan bölgeden gelen vakaların testlerini yapabileceğiz. Test makinemiz günlük 300-350 kadar testi yapabilecek kapasitede olacak. Eğer bu kapasite aşımı gerçekleşirse üniversitemizde aynı testi yapacak ikinci bir cihazımız daha mevcut ve bu cihazı da faaliyete sokacağız. Bundan sonrada test miktarını artırarak hastalık için daha doğru ve hızlı tanı koyma imkanımız olacak." Kovid-19 tanı testleri yapılmaya başlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kafkas Üniversitesi, Ardahan, Güncel

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Kovid-19 tanı testleri yapılmaya başlandı
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