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Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

İstanbul'dan Van'a gelirken ihbar üzerine Erzincan'da durdurulan yolcu otobüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif olan 4 yolcu indirilerek hastaneye sevk edildi.

14.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:58
Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi
İstanbul 'dan Van 'a gelirken ihbar üzerine Erzincan 'da durdurulan yolcu otobüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif olan 4 yolcu indirilerek hastaneye sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığı, yapılan ihbarların da değerlendirildiği belirtildi.
İstanbul'dan Van'a gelen ve içinde 4 koronavirüslü hastanın bulunduğu ihbarı yapılan otobüsün, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan'da durdurulduğu bildirilen açıklamada, otobüsten indirilen 4 koronavirüslü yolcunun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Valiliğin, yapılan ihbar üzerine harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İhbarın hemen ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgi vermesi üzerine, otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı. Erzincan il sınırları içinde polis tarafından durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen ve koronavirüs testleri pozitif olan 4 vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Koronavirüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi. Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yola devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van'a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van'da ikamet eden diğer 8 vatandaş ise tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılarak, karantinaya alındı."
Van'da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evinde gözetim altında tutulanların sayısının 20 bini aştığına yer verilen açıklamada, Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer mahallesinin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki karantinanın sonlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Erzincan, Van, Güncel
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