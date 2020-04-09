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Kovid-19 tedavisi gören İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, iyileştikten sonra plazma bağışçısı olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, hastaneden taburcu olduktan sonra plazma tedavisi için bağışçı olacağını duyurdu.

09.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:43
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, hastaneden taburcu olduktan sonra plazma tedavisi için bağışçı olacağını duyurdu.
Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Okumuş, gazetecilere, sağlık durumuna ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
İştahsızlık ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gittiğini, ilk testinin negatif, ikincisinin ise pozitif çıktığını aktaran Okumuş, 5 gündür ilaç tedavisi gördüğünü belirtti.
Hastanedeki ilk günlerinin çok zor geçtiğini aktaran Okumuş, "Kendimi toparladım, gücüm yerine gelmeye başladı. 5 günlük tedavi sürecinde eski gücüme kavuştum. Tam olarak şifa bulmuş, iyileşmiş değilim ama kendi işimi yapacak kadar kendimi toparladım. Birkaç gün içerisinde taburcu olmayı bekliyorum. Hastaneden taburcu edildikten sonra plazma tedavisi için bağışçı olacağım." ifadelerini kullandı.
Alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirten Okumuş, bu süreçte sosyal mesafe ve maske takmanın çok önemli olduğunu kaydetti. Kovid-19 tedavisi gören İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, iyileştikten sonra plazma bağışçısı olacak

Kaynak: AA

Etiketler: Adnan Menderes, Aydın, Güncel
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