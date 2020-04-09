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Kovid-19 tedavisi görüp taburcu edilenlerin sayısı 61'e ulaştı

Erzurum'da, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 61'e ulaştı.

09.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:11
Erzurum 'da, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 61'e ulaştı.
Kentte, Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasının ardından durumları şüpheli görünen ya da testleri pozitif çıkan kişilerin tedavisi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) ve Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde sürüyor.
Kısa süre önce BEAH'ta Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen 50 kişinin taburcu edilmesinin ardından Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde aynı tedaviyi gören 11 kişi daha iyileşti.
Bu hastalar doktorların alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Böylece kentte yeni tip koronavirüs vakalarının ortaya çıkması sonrası taburcu edilen hasta sayısı 61'e yükseldi. Kovid-19 tedavisi görüp taburcu edilenlerin sayısı 61’e ulaştı

Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Yakutiye, Erzurum, Güncel
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