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Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 kişi alkışlarla taburcu edildi

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 2 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

14.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:26
Van 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 2 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Mehmet Şirin Boyu (48) ve Salihe Aygün'ün (59) tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde ve çiçeklerle taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte taburcu olan hasta sayısının 15'i bulduğunu söyledi.
Genel durumları kötü olan 2 hastanın tedavisinin başarıyla sonuçlandığını belirten Sünnetçioğlu, şöyle konuştu:
"Bu güzel günde 2 hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önceden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonuçları pozitif olan 13 hastamız tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Bugünkü hastalarımızla bu sayı 15 oldu. Başarılı bir şekilde tedavilerini yaptık ve şifa ile taburcu ettik. İnşallah her geçen gün daha iyi olacağız. İyi bir süreç izliyoruz, sıkıntımız yok."
Taburcu edilen hastalardan Mehmet Şirin Boyu ise sağlıkçıların büyük desteğiyle zorlu bir süreci atlattığını ifade ederek, "Allah bütün Müslümanlara yardım etsin. Bu virüsü tüm insanlığın, Müslümanların içinden defetsin. Rabbim kimseye yaşatmasın. Nereden kaptım nasıl kaptığımı bilmiyorum. Hastanede 8 gündür tedavi görüyordum. Allah razı olsun sağlık çalışanlarından." diye konuştu.
Hastaneden alkışlarla taburcu edilen hastalara civardaki esnaf da alkışlarla destek verdi. Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 kişi alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Şirin, Van, Güncel
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