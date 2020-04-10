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Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

10.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:46
Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi
Van 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Ercan Çiftçibaşı (49), Feride Tay (60) ve Sabri Yıldızer'in (61) tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde ve çiçeklerle taburcu edildi.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel durumları kötü olan 3 hastanın tedavisinin başarıyla sonuçlandığını söyledi.
Hastaları taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:
"Tüm ekibimizle virüsle mücadele ederek bir başarıya imza attık. Hastanemiz, pandemi hastanesi ilan edildi. Bütün vakalar titizlikle takip ediliyor. 15 Mart'ta Van'da ilk vaka gözlendi. Bir ay dolmak üzere, bu sürede 11 hastamız şifa buldu. Tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm birimlerimizde ekiplerimiz canla başla çalışmaya devam ediyor. Sayılar sürekli değişiyor. Vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını ve izolasyona dikkat etmelerini istiyorum."
Taburcu edilen Yıldızer, Tekirdağ'da oturduğunu, bir yakınının taziyesi için geldiği Van'da rahatsızlandığını kaydederek, "Doktora gittim, buraya gönderdiler. 14 gündür tedavi görüyordum. Taburcu edildim. Herkese evlerinde kalmalarını ve en küçük sorunda doktora başvurmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Feride Tay da doktorların, hemşirelerin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlattı.
Çiftçibaşı ise "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, doktor ve hemşirelere çok teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgilenen herkesten Allah razı olsun. Sürekli ilgilendiler, moral verdiler ve bu hastalığı yendik. İstanbul'dan Erciş'e gelmiştim. 20 Mart'tan bu yana hastanedeyim. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını ve kurallara uymalarını istiyorum. Hastalığınız varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Bu, yenilmeyecek bir hastalık değil." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Güncel
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