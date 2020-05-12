Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 hasta alkışlarla taburcu edildi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 4 hasta, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı.

12.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:26
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 4 hasta, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı.
Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan 68 yaşındaki M.T, Tavas Devlet Hastanesinde 15 gün süren tedavisi ile sağlığına kavuştu.
Taburcu edilen M.T, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.
Servergazi Devlet Hastanesinde tedavi gören S.D. (80), F.A. (24) ve K.A. (19) da bugün taburcu edildi. Sağlık çalışanları, taburcu edilen hastaları alkışlarla uğurladı. Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Tavas, Güncel, Haber

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