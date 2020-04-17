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Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen 4 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

17.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:15
Muş 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen 4 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Muş Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 3 kadın ve 1 erkek hastanın tedavisi tamamlandı.
Sağlıklarına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Taburcu edilen hastalardan Lezgin Mergen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Hastanede kaldıkları süre boyunca sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten Mergen, "Doktorlarımızdan, personellerimizden, tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Gereken müdahaleyi yaptılar. Sağlıkçılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Hastalığımı iyi bir süreçle atlattım." diye konuştu.
İyileşen hastalardan Vahibe Sarıkaya 'nın oğlu Erşat Sarıkaya da annesinin bir haftadan bu yana hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, "Tedavi süreci çok iyi geçti. Doktorlara teşekkür ediyorum. Annem astım hastası, ilaçlarını da düzgün şekilde kullanmıyordu. Şimdi çok mutluyuz." dedi. Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkaya, Muş, Güncel
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