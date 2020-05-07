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Kovid-19 tedavisi tamamlanan Trabzonspor'un eski yöneticisi Kenan Sönmez ve ailesi taburcu oldu

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Kenan Sönmez ve ailesi taburcu edildi.

07.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:49
Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Kenan Sönmez ve ailesi taburcu edildi.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Trabzonspor'un eski yöneticilerinden iş adamı Kenan Sönmez'in 22 Nisan'da yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sönmez'in, annesi, eşi ve kız kardeşi de aynı gün şüpheli vaka olarak hastanede tedavi altına alındı.
Hastanede 14 gün boyunca tedavi gören ve tekrarlanan Kovid-19 testleri negatif çıkan Sönmez ve ailesi, sağlık durumlarının iyi olması nedeniyle taburcu edildi.
Sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilen Sönmez ailesi, izolasyon süreçlerini tamamlamaları için 112 Acil Servis ekipleriyle evlerine götürüldü. Kovid-19 tedavisi tamamlanan Trabzonspor’un eski yöneticisi Kenan Sönmez ve ailesi taburcu oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Kenan Sönmez, Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Haber

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