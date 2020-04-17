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Kovid-19 tedbiri kapsamında yurtta kalan 750 cezaevi personeline moral ikramı

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtlarda kalan 750 cezaevi personeline moral olması için kentin geleneksel tescilli tatlısı "kadayıf" ikram edildi.

17.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:58
Kovid-19 tedbiri kapsamında yurtta kalan 750 cezaevi personeline moral ikramı
Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtlarda kalan 750 cezaevi personeline moral olması için kentin geleneksel tescilli tatlısı "kadayıf" ikram edildi.
Kentte tatlı imalatı yapan bir firma, Kıvid-19'la mücadelede alınan tedbirler kapsamında yurtlarda konaklayarak izole edilen cezaevi personeline tatlı ikramında bulundu.
Muhammed Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan personele, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Başsavcı Vekili Fatih Seyfi Moroğlu, firma yetkilileri ve cezaevi müdürleri tatlı ikram etti.
Başsavcı Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında 16 gündür 750 cezaevi personelini izole ettiklerini söyledi.
Personelin 3 kısım vardiya şeklinde yurtlardan cezaevlerine gelerek mesailerini sürdürdüklerini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:
"Amacımız cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla, personelin temasını en aza indirmek. Dolayısıyla sadece personelin hükümlülerle temasını sağlayan bir grup oluşturmak istedik. Onun dışındaki personeli hükümlülerle temas ettirmek istemedik. 750 kişilik grubumuz sadece hükümlülerle temaslıdır. Bunun dışında hiçbir alanda istihdam ettirmiyoruz. Cezaevinden çıktıktan sonra da konakladıkları yurtlara servislerle geliyorlar. Daha sonrada yurttan cezaevlerine gidiyorlar."
Yavuz, cezaevi personelinin fedakarlık göstererek 16 gündür ailelerinden ayrı kaldıklarını; onlara moral olması için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini aktardı.
Hayırsever esnafın ise personele tatlı ikramında bulunduklarını dile getiren Yavuz, "Ağzımız tatlandı. İnşallah bu zor günleri ağız tadıyla atlatmış oluruz. Personelimiz gerçekten büyük fedakarlık gösteriyor. Evlerine gitmiyor ve ailelerinden uzaktalar. Hiçbir şekilde temas halinde bulunmuyorlar. Moral açısından önemli bir etkinlik tertip ettik." diye konuştu.
Firmanın yöneticisi Ahmet Altunbay da daha önce sağlık çalışanlarına moral olması için tatlı ikram ettiklerini, bugün ise cezaevi personeline ikramda bulunduklarını belirtti.
Altunbay, "Koronavirüs nedeniyle ailelerinden uzak olan cezaevi personeli için Başsavcımız ile bu etkinliği tertip ettik. Tatlıları cezaevi personelimize ikram ettik. İnşallah bu tür etkinliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel
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