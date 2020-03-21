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Kovid-19 tedbirleri

Hatay ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

21.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:11
Hatay ve Mersin 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Antakya Belediyesi, vatandaşların sıkça kullandığı 15 Temmuz Milli İrade ile Vali Ürgen Parkı'ndaki çocuk oyun alanları, banklar ve kaldırımlarda dezenfekte işlemi yaptı.
İskenderun ilçesinde de Kaymakam İskender Yönden başkanlığında toplanan komisyon, kentte alınan tedbirleri değerlendirdi.
İskenderun Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlık, ibadethaneler ve caddeleri dezenfekte etti.
Öğrencilerden "evde kal" çağrısı
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yaptığı açıklamada, belediyeye bağlı Kadın Kültür Merkezinde görevli uzman eğitmenler ve kursiyerler tarafından maske üretimine başladığını bildirdi.
Tosyalı, maskelerin risk grubundaki vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.
Altınözü İmam Hatip Lisesi Sanat Kulübü öğrencileri ise aldıkları tedbirler kapsamında çektikleri "Evde kal" görselini sosyal medyadan yayımladı.
Mersin'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki belediye otobüslerinin sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Çalışanlar, kurum kimliklerini gösterdikleri takdirde istedikleri 13 ilçedeki hatları ücret ödemeden kullanabilecek.
Toroslar Belediyesi ise Kovid-19 ile mücadele kapsamında Toroslar Kültür Sanat Kaldırımı'nda bulunan bankları geçici süreliğine kaldırdı.
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Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler : İskenderun, Mersin, Hatay, Güncel

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