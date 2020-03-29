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Kovid-19 tedbirleri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vefa Sosyal Destek Komisyonlarının çalışması 65 yaş ve üzerinde evinde tek başına veya eşi ile yaşayan vatandaşlara yardımların dağıtılması Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından 65 yaş ve üzerindeki ile kronik hastalıkları...

29.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:40
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vefa Sosyal Destek Komisyonlarının çalışması
65 yaş ve üzerinde evinde tek başına veya eşi ile yaşayan vatandaşlara yardımların dağıtılması
Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından 65 yaş ve üzerindeki ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek eksiklikleri gideriliyor.
Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde oluşturulan çağrı merkezine bağlı ekipler, tüm köy ve mahallelerde tespit çalışması yaparak 112, 155, 156 ve vakıf numaralarına gelen ihbar ve talepleri yerine getiriyor. Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Yığılca, Güncel

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Kovid-19 tedbirleri

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